Cassano esalta Maldini: "Ha dimostrato di avere attributi grandi come mongolfiere"

Intervistato da Il Giornale, l'ex rossonero Antonio Cassano ha parlato così di Paolo Maldini: "Ha dimostrato di avere attributi grandi come mongolfiere. Puoi perdere a zero Donnarumma ma hai dato un segnale al calcio italiano e a quelli che arriveranno nel Milan. Paolo è stato elegantissimo con Donnarumma e non so se altrove il ragazzo riceverà lo stesso trattamento che ha avuto a Milanello".