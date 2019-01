Chelsea, Sarri su Higuain: "Sorpreso che non abbia calciato il rigore perchè vorrebbe segnare in ogni partita, ma è un bel segnale"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha commentato così il gesto di Higuain che ha deciso di non calciare il rigore contro Sheffield Wednesday: "Sono rimasto molto sorpreso perchè vorrebbe segnare in ogni partita. Ho molto apprezzato il fatto che abbia dato la palla a Willian. E' stato un ottimo inizio ed un segnale del fatto che è molto disponibile nei confronti dei suoi compagni di squadra. Ripeto, l'ho apprezzato molto".