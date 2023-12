Chelsea, Thiago Silva via a fine stagione: Tah del Bayer è una opzione

Il Chelsea è alla ricerca di un elemento che possa rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Il mercato di gennaio è alle porte, ma i Blues starebbero pensando già all’estate prossima quando perderai a parametro zero Thiago Silva. Il contratto del difensore brasiliano ex Milan infatti terminerà a giugno 2024 e, visti i 39 anni di età, non rinnoverà con la formazione inglese allenata da Mauricio Pochettino. Il casting per il sostituto sarebbe già iniziato.

Idea Tah

Uno dei possibili giocatori interessati potrebbe essere Jonathan Tap. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Bild, il centrale del Bayer Leverkusen potrebbe essere un’opzione. Il difensore è legato ai rossoneri con una clausola risolutiva fino al 2024 ma potrebbe essere una possibilità per l’estate prossima.