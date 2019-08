Colombo: "Non sono soddisfatto dal mercato, ma la speranza c'è sempre"

Angelo Colombo, ex giocatore rossonero, tramite Tuttomercatoweb.com ha parlato del mercato del Milan: "Giampaolo mi piace, non sono però soddisfatto della campagna acquisti. Lo dico da tifoso e ne parlavo anche con amici milanisti. Col portiere, se resta, siamo a posto ma in tutti questi ultimi anni è sorprendente come non siano stati presi un difensore, un centrocampista e una punta indiscutibili. Tre punti fermi decisivi che potessero essere una sicurezza per dieci anni. Questo possiamo dirlo perchè ormai fa parte anche del passato. E adesso non ci sono certezze. Non sono soddisfatto anche se la speranza c'è sempre."