Costacurta: "I tanti infortuni hanno dato compattezza al Milan. Bologna? Situazione difficile per Inzaghi, un po' me l'aspettavo"

L'ex rossonero Alessandro Costacurta, ai margini della presentazione del progetto "Tifiamo Europa", ha parlato così del Milan e della sfida di domenica contro il Bologna: "Inzaghi è in una situazione non agevole: un po' me l'aspettavo, soprattutto per il percorso dell'allenatore - riporta Il Resto del Carlino questa mattina -. I rossoblù sono altresì sfortunati adesso. Purtroppo i risultati sono importanti, aldilà della varie statistiche. Il Milan, invece, è assediato dagli infortuni, che, però, hanno dato compattezza al gruppo. Martedì sera tiferò sia Inzaghi, sia Gattuso".