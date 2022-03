Costacurta: "Kessie è assolutamente sostituibile, Tonali è più importante di lui"

MilanNews.it

In merito al probabile addio di Franck Kessie a fine stagione, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Di giocatori fondamentali in giro ne vedo sempre meno, escluso Mbappé. Franck come molti altri è importante ma non determinante, assolutamente sostituibile. Tonali è più importante di lui, anzi è il più importante del Milan di oggi, anche di Maignan o Giroud. Scrissi a Maldini dopo l’acquisto dal Brescia definendolo il miglior prospetto del calcio europeo. Avrò preso del 'pirla', ma oggi mi fa diventare presuntuoso e dire: allora avevo ragione…".