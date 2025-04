Costacurta: "Milan, giusto inserire un ds. E' mancata una figura così negli ultimi anni"

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del nuovo direttore sportivo che il Milan vuole inserire in società, con Igli Tare che al momento sembra essere il favorito: "Se Tare è il profilo giusto? Giusto è, come prima cosa, inserire quel tipo di figura in società. Non solo come riferimento dell’area tecnica, o uomo mercato, ma per tutte le scelte strategiche del club. Credo che negli ultimi due anni un dirigente così sia mancato. E Tare ha già dimostrato di saper fare molto bene il suo lavoro. Tutti i profili che vengono accostati alla società sono assolutamente adatti. Al di là di chi verrà scelto, l’aspetto importante è che il Milan abbia deciso di fare le cose per bene, con persone che possano aiutare quel settore del club".

Se avere a Milanello un ds autorevole può essere di sostegno al gruppo? Per parlare alla squadra c’è già Ibra, che conosce perfettamente le dinamiche di gruppo. C’è bisogno di un riferimento dirigenziale più ampio. Lo stesso Maldini all’inizio ha commesso qualche errore, ma Paolo sa imparare con una velocità sorprendente. Altri in questi anni non lo hanno fatto. Tornando a Tare, è un conoscitore di calcio come pochi".