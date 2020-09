Coverciano, prima giornata per gli aspiranti allenatori UEFA Pro: Bonera ha discusso la tesi

Molti i nomi noti al loro ultimo ostacolo prima dell’abilitazione: dal tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, al Mister del neopromosso Spezia, Vincenzo Italiano

Giornata di esami al Museo del Calcio: gli allievi del Master si sono ritrovati nelle sale del museo della Nazionale italiana, alle porte del Centro Tecnico Federale di Coverciano, per sostenere l’ultima prova del loro percorso didattico da allenatore.

Il corso UEFA Pro rappresenta infatti l’ultimo step formativo per chi voglia intraprendere la carriera di tecnico e la sua qualifica abilita a poter guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B maschile.

Alla presenza del presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, e del direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, la prima tranche di corsisti ha sostenuto oggi gli esami finali; domani il secondo gruppo di allievi chiuderà un percorso didattico iniziato un anno fa, a fine settembre 2019, e che ha avuto complessivamente 240 ore di lezione, comprese quelle seguite on-line durante il lockdown per l’emergenza sanitaria.

Oggi gli allievi del primo gruppo hanno sostenuto nella mattinata i singoli esami per ogni materia e poi nel pomeriggio, davanti alla commissione riunita composta da tutti i docenti, hanno discusso le loro tesi. Molti i nomi noti del calcio italiano che oggi hanno terminato il loro percorso di formazione da allenatore, a cominciare dall’attuale tecnico della Juventus Andrea Pirlo. Tra i corsisti presenti oggi anche l’allenatore neopromosso in Serie A alla guida dello Spezia, Vincenzo Italiano, e poi ancora il collaboratore tecnico rossonero Daniele Bonera: l'ex difensore del Milan conoscerà il punteggio nei prossimi giorni, ma non è in dubbio il buon esito della prova.

Domani secondo e ultimo giorno di esami al Museo del Calcio, seguendo sempre la medesima modalità di oggi: esami delle singole materie in mattinata e discussione delle tesi nel pomeriggio. Tra gli allievi di domani l’allenatrice della Nazionale maschile Under 15, Patrizia Panico, e l’ex allenatore del Genoa - già vicecampione d’Europa nel 2012 da calciatore con la maglia azzurra - Thiago Motta. Di seguito, l’elenco completo di tutti gli allievi ammessi a sostenere, tra oggi e domani, gli esami del Master: Francesco Antonioli, Sergio Arnosti, Francesco Baldini, Paolo Bianco, Emiliano Francesco Bigica, Daniele Bonera, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Cristian Eugen Chivu, Mirko Conte, Matteo Contini, Morgan De Sanctis, Gaetano Fontana, Nazzarena Grilli, Vincenzo Italiano, Ivan Javorcic, Mohamed Kallon, Stefano Lucchini, Alessandro Lupi, Paolo Montero, Thiago Motta, Roberto Muzzi, Angelo Palombo, Patrizia Panico, Andrea Pirlo, Daniele Russo, Manuela Tesse, Emanuele Troise e Luca Toni.