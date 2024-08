Cresciuto nel Milan, Bellanova va all'Atalanta per 25 milioni. Domani le visite mediche

Tutto fatto per Raoul Bellanova all'Atalanta. Arriva dal Torino per 25 milioni di euro, bonus inclusi. Domani le visite mediche dell'esterno italiano, convocato da Spalletti per l'ultimo Europeo e andato subito in gol nella prima giornata di Serie A: si tratta della seconda cessione importante dei granata in questa sessione di mercato.

Cresciuto nelle giovanili del Milan, Bellanova non ha mai fatto l'esordio in prima squadra, limitandosi a qualche sporadica panchina con Vincenzo Montella e soprattutto Rino Gattuso. L'esterno è già stato a Bergamo, nella seconda parte della stagione 2019/20, facendo il suo esordio in Serie A nel derby col Brescia.