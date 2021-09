Crespo: "La difesa del Milan è molto solida. Calabria ha fatto progressi incredibili grazie a Pioli"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo, ex attaccante rossonero, ha parlato così della difesa del Milan: "E' solida. E sempre propositiva con gli esterni. E poi c’è uno come Florenzi che può sempre subentrare, non dimentichiamolo. Theo, quand’è in giornata, e lo è spesso, diventa un’ala aggiunta. Calabria ha fatto incredibili progressi grazie agli insegnamenti di Pioli e alla pazienza dei dirigenti che hanno creduto in lui".