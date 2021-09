Crespo sul centrocampo del Milan: "Giocano un calcio moderno e coraggioso"

In merito al centrocampo del Milan, l'ex rossonero Hernan Crespo ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "In teoria i due titolari dovrebbero essere Kessie e Bennacer. Ma col Cagliari è stato dominio grazie a Tonali e a Krunic. Pioli li ha resi intercambiabili, è un suo grande merito. Fanno pressing, spostano il baricentro in avanti, giocano un calcio moderno e coraggioso: abili a contenere e a ripartire".