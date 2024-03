Cuoghi sul Milan: "Obiettivo secondo posto in A, ma sarebbe fondamentale arrivare fino in fondo in Europa League"

L'ex rossonero Stefano Cuoghi, intervenuto a Tag24, ha commentato così il secondo posto in Serie A del Milan: "Se il secondo posto in campionato ora è quasi d’obbligo? D’obbligo probabilmente no perché è una parola troppo grossa, ma è chiaro che arrivati a questo punto è l’obiettivo del Milan anche se arrivare secondi o terzi non cambia poi tanto. I rossoneri stanno vivendo un ottimo periodo, non solo per le vittorie ma perché sono convincenti e ci sono dei calciatori che stanno davvero bene.

Leao ne è l’esempio, e lo dimostra anche il gol fatto in Nazionale. Una squadra come il Milan però deve essere sempre pronta a lottare per il primo posto, ma quest’anno non è avvenuto. A questo punto sarebbe fondamentale arrivare fino in fondo in Europa League”.