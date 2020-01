Cutrone: "Devo ringraziare il Milan, ma ora posso ancora migliorare"

Dopo il primo gol all'esordio da titolare con la maglia viola, Patrick Cutrone oggi si presenta in sala stampa per presentarsi come nuovo attaccante della Fiorentina, queste le sue parole sul Milan e sul suo processo di crescita: "Devo ringraziare il Milan e il Wolverhampton perché mi hanno dato fiducia poi nel calcio succede anche questo. Li devo ringraziare però perché ogni giorno è buono per crescere. So che posso migliorare in tante cose e darò il massimo per migliorarmi".