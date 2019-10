De Canio: "Ibra è fortissimo ma per vincere serve anche altro"

Il Napoli apre all'arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Aurelio De Laurentiis, con le sue parole oggi, ha alimentato la grande speranza, questo il parere di Gigi De Canio: "E' 'un giocatore che ovunque sia andato è sempre riuscito a vincere. Ha qualità, fisicità, testa, tecnica, mentalità. E' un'arma in più. Penso che per vincere servano tantissime altre cose: occorre essere bravi e fortunati, che non ci siano infortuni nè problemi esterni."