Diogo Dalot premiato come "Player of the Year" al Manchester United

L'ex terzino destro del Milan Diogo Dalot ha ottenuto un riconoscimento importante in quel di Manchester al termine di questa stagione. Stando infatti a quanto reso noto dallo stesso Manchester United in un post pubblicato sui proprio canali social, il 25enne portoghese è stato premiato come "Men's Player of the Year" dei Red Devils.

In questa stagione Dalot ha collezionato 50 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 4364', 3 gol, 5 assist ed un trofeo, ovvero l'FA Cup vinta settimana scorsa nel derby contro i rivali cittadini del Manchester City.

Nella sua esperienza al Milan (2020/21), il portoghese ha invece collezionato 33 presenze per un totale di 2045', 2 gol e 3 assist.