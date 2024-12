Donadoni: "Serve un filotto di vittorie, solo così il Milan può rientrare nella corsa scudetto"

Intervistato da Tuttosport, l'ex rossonero Roberto Donadoni ha commentato cosi la stagione del Milan di Paulo Fonseca, il quale continua a dichiarare di credere ancora nello scudetto: "Siamo solamente a inizio dicembre e il campionato è ancora lungo. Serve però trovare continuità e infilare a partire da stasera una striscia di 5-6 vittorie di fila. Solo così il Milan può rientrare nella corsa scudetto.

Ai giocatori del Milan mancano le motivazioni contro le piccole? Se fosse davvero così, sarebbe grave. Mi auguro che la poca costanza nei risultati sia dovuta ad altri fattori. La voglia e la determinazione non devono mai mancare in nessuna partita. Il Milan ha buoni giocatori che possono fare veramente bene e lottare per vincere il campionato. Devono fare quell’ultimo step, dando continuità ai risultati positivi".