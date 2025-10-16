Donnarumma sul Milan: "Un po’ di persone mi hanno detto che con Allegri hanno svoltato e che faranno un grandissimo campionato"

L'edizione odierna di Tuttosport riporta alcune parole di Gigio Donnarumma, portiere dell'Italia e del Manchester City, il quale, dopo l'ultima partita degli azzurri contro Israele, ha parlato così della Serie A: "Sono contento perché in Italia lotteranno in tante per lo scudetto, c’è il Milan che sta facendo molto bene con Allegri, c’è il Napoli che si deve confermare con Conte e penso che farà un grandissimo campionato, poi ci sono l’Inter, la Juve e la Roma che sta facendo molto bene.

La mia favorita? Il Milan l’ho visto molto bene: ho sentito un po’ di persone che conosco e mi hanno detto che con Allegri hanno svoltato e che faranno un grandissimo campionato. E io spero che arriveranno fino in fondo per giocarsela fino all’ultimo".

