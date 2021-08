Empoli, Cutrone: "Sono carichissimo, non vedo l'ora di entrare in campo a mangiar l'erba"

Patrick Cutrone, ex attaccante rossonero, è arrivato all'Empoli per cominciare la sua nuova avventura con il club toscano: arriverà in prestito secco dal Wolverhampton. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da SkySport: "Empoli grande piazza. Sono carichissimo, non vedo l'ora di conoscere tutti i tifosi e di entrare in campo a mangiar l'erba".