Evani: "Pensavo che il Milan fosse competitivo e invece ha avuto parecchie difficoltà. Finora ho visto troppi errori per puntare in alto"

In merito alla stagione del Milan, Alberico Evani ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "All’inizio dell’anno pensavo che il Milan fosse competitivo, che avrebbe disputato un ottimo campionato, e invece ha avuto parecchie difficoltà. Nell’ultimo periodo ho notato un miglioramento, ma la sconfitta di venerdì a Bergamo ha messo ancora più in salita la strada. Spero che da qui in avanti la squadra abbia meno alti e bassi. Battere la Stella Rossa intanto garantirebbe l’accesso ai play off di Champions. Il calendario obiettivamente dà una mano, ma l’atteggiamento deve essere diverso: finora ho visto troppi errori per puntare in alto.

Ora in campionato la priorità deve essere quella di vincere una partita alla volta, per tornare intanto nei primi quattro posti, quelli che garantiranno l’accesso alla prossima Champions. Il resto dipenderà dalle altre: Atalanta, Inter e Napoli stanno andando forte".