Ex Milan, Ganz: "Ibra è un valore aggiunto, ma in campo ci vanno i giocatori"

vedi letture

Maurizio Ganz, ex attaccante rossonero e in passato anche allenatore del Milan Femminile è stato intervistato da SportMediaset a margine dell’evento della Five Padel Cup, in scena a Cervia. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla stretta attualità rossonera:

Ganz sul Milan: "Da milanista spero che il binomio Ibra-Fonseca sia importante. La società spero che possa lavorare bene. Ibrahimovic è sicuramente un valore aggiunto, ma poi in campo ci vanno i giocatori, allenati speriamo nella maniera giusta da Paulo Fonseca".