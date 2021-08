Ex Milan, Hauge segna il secondo gol in tre partite di Bundesliga

Jens-Petter Hauge, ex-esterno del Milan di Stefano Pioli, continua a far gioire i tifosi dell'Eintracht Francoforte. Dopo aver segnato nel match d'esordio contro il Borussia Dortmund, il norvegese ha messo a referto un'altra rete nella gara odierna contro l'Arminia Bielefeld. Due gol in tre gare di Bundesliga, dunque, per il classe '99.