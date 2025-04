Ex Milan, il Lione di Fonseca è straripante: francesi vicini alla qualificazione in Champions

Il Lione di Paulo Fonseca è straripante ad Auxerre e conquista tre punti fondamentali nella corsa per la Champions League. L'OL ha dominato la gara dall’inizio alla fine, sancendo un 3-1 in trasferta nel segno dell'autorità e con le firme di Mikautadze, Cherki e capitan Lacazette.

Dopo la batosta con lo Strasburgo, il Lione è tornato in carreggiata e con questa sera trova il secondo successo di fila in Ligue 1, dal peso di fondamentale importanza. Specialmente dopo il ruzzolone dell'Olympique Marsiglia con il Monaco (ko 3-0), e ora in classifica può succedere di tutto: Fonseca è al quarto posto, ma De Zerbi e l'ultimo gradino del podio distano solo un passo. Una notizia che ha strappato più di un sorriso all'ex allenatore del Milan, lontano dal campo, in tribuna, ad osservare la sua squadra trionfare per via della lunga squalifica fino a novembre.

Il risultato

Auxerre - Lione 1-3

Mikautadze 54' (rigore), Cherki 62'; Sinayoko 77'; Lacazette 84'

Classifica aggiornata

1. Paris Saint-Germain 74*

2. Monaco 53

3. Marsiglia 52

4. Lione 51

5. Lilla 50

6. Strasburgo 50

7. Nizza 48

8. Brest 44

9. Lens 42

10. Auxerre 38

11. Rennes 35

12. Tolosa 34

13. Nantes 30*

14. Angers 30

15. Reims 29

16. Le Havre 27

17. Saint Etienne 24

18. Montpellier 15

*una gara in meno