Ex Milan, Olivier Giroud ha esordito con il Los Angeles FC

Olvier Giroud, ex attaccante rossonero, ha fatto il suo esordio in partite ufficiali con la maglia del Los Angeles FC: il francese è entrato in campo al 71' al posto di Olivera nel match valido per gli ottavi di finale di Leagues Cup contro il San Jose Earthquakes. La partita, che si è giocata al Banc of California Stadium di Los Angeles, si è conclusa 4-1 per la formazione del centravanti francese (gol di Olivera, Bogousz e doppietta di Bouanga).