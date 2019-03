Ex Milan, Pato criptico: possibile addio al Tianjin?

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, potrebbe essere vicino a chiudere la sua esperienza al Tianjin soprattutto tenendo conto di alcuni misteriosi messaggi pubblicati nelle ultime ore dal brasiliano. Sui suoi profil social ha scritto. "Che cos'è la felicità? La verità arriva sempre trionfando, non importa se se tentano di nasconderla. Le bugie sono solo un ritardo dell'inevitabile". Dopo un periodo brillante con il Tianjin, quando è recentemente rientrato dalle ferie Pato ha scoperto che il nome del club era stato modificato in Tianjin Tianhai, a causa di uno scaldalo che ha coinvolto il presidente. Adesso Pato non sta giocando e le voci parlano di un possibile ritorno in Brasile.