Ex Milan, quattordici anni fa l'ultima rete di Beckham in rossonero

MilanNews.it

© foto di Alberto Fornasari

Come riporta il sito magliarossonera.it, oggi sono quattordici anni dall'ultima rete di David Beckham con la maglia del Milan. Il fuoriclasse inglese trascorse due esperienze da sei mesi in rossonero tra il 2008 e il 2009 e giocò in totale 33 presenze segnando due gol. La sua seconda parentesi fu condizionata da un grave infortunio al tendine d'achille. Beckham segnò quattordici anni fa la rete del vantaggio contro il Genoa che poi pareggiò nei minuti finali.