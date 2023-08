Ex Milan, Tatarusanu diventerà il nuovo portiere dell’Abha Club: contratto biennale da 1,8 milioni più bonus a stagione

Ciprian Tatarusanu, dopo l'addio al Milan, è svincolato, ma è pronto per iniziare una nuova avventura. Il suo futuro sarà in Arabia Saudita: l'ex portiere, come riporta stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, diventerà infatti il nuovo portiere dell’Abha Club, società araba della Saudi Pro League. Per il 37enne romeno, è pronto un contratto biennale da 1,8 milioni di euro più bonus a stagione.