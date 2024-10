F.Galli su Van Basten: "Resta un giocatore unico. Ecco il suo gol più bello"

Nel giorno del 60° compleanno di Marco van Basten, l'ex difensore rossonero Filippo Galli ha dichiarato a Sky sull'ex attaccante olandese del Milan: "E' sempre stato piuttosto riservato. Di Marco rimane la sua eleganza soprattuto, era oltre 190 cm ma aveva un controllo del corpo incredibile. Credo rimanga un giocatore unico non solo per i milanisti, ma tutti quelli che lo hanno visto giocare. Sacchi? Non so se in un altro contesto le cose sarebbero andate allo stesso modo.

Ha dovuto convivere con questo problema alla caviglia. Mi ricordo quando era andato alla visita di controllo dopo l'operazione, era tutta tumefatta, non so come potesse giocare. Qualcuno forse voleva farsi pubblicità... Da lì è iniziato il suo calvario, ha dovuto ritirarsi e il Milan ha perso così un giocatore straordinario".

Gol più bello? Quello con l'Olanda al volo contro l'URSS nella finale dell'Europeo del 1988".