FIFA, bloccato il mercato del Chelsea per due sessioni: in bilico anche l'affare Higuain

Bruttissime notizie per il Chelsea di Maurizio Sarri. La FIFA ha infatti bloccato il mercato dei Blues per le prossime due sessioni per violazione del trasferimento di minori (art. 19). Gli inglesi hanno già annunciato che presenteranno ricorso contro questa decisione. A questo punto, a meno di ribaltamenti della sanzione, anche il prolungamento del presito/riscatto di Gonzalo Higuain da parte del Chelsea è a forte rischio, con il Pipita che potrebbe tornare alla Juventus a luglio.