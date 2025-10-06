Florenzi e lo scudetto con il Milan: "Lo abbiamo vinto perchè siamo usciti presto dalla Champions"

Alessandro Florenzi, ex giocatore rossonero, presente negli studi di Sky, è tornato a parlare dello scudetto vinto con il Milan nella stagione 2011-2012: "Quando ho vinto lo scudetto con il Milan sono sicuro che lo abbiamo vinto perchè siamo usciti presto dalla Champions League. Fisicamente eravamo i più forti nel finale di stagione. Noi pensavamo, e poche volte mi è capitato, che ogni partita era una finale e pensavamo davvero ad una partita alla volta. Poi c'è stato il passo falso dell'Inter a Bologna e da lì in poi c'era un entusiasmo incredibile.

Da quel momento non ho mai pensato che potevamo perderlo. Ma questa convinzione era il risultato di un percorso che avevamo intrapreso. Il mister ha impiegato quattro anni per farci giocare in quel modo, giocavamo uno contro uno a tutto campo e se non stai bene fisicamente non puoi di certo giocare così".

