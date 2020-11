Attualmente svincolato e alla ricerca di una nuova squadra, Mario Balotelli ha deciso di tenersi in forma allenandosi con un club vicino a casa. L'ex rossonero, in particolare, secondo quanto riporta Brescia Oggi ha avuto la possibilità di allenarsi con il Franciacorta, squadra che milita in Serie D. Il classe 1990 è in attesa di cominciare una nuova avventura.