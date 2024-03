Frederic Massara tra i candidati per il ruolo di ds del Napoli

Dopo un anno indimenticambile, per il Napoli quest'anno è un anno da dimenticare. Dopo aver vinto lo Scudetto dominando l'anno scorso, quest'anno i Campioni di Italia non sono riusciti a tenere fede alle aspettative e a reggere l'addio di Luciano Spalletti in panchina. Il risultato è che per gli azzurri c'è anche il rischio di non qualificarsi a nessuna coppa europea per la prossima stagione. Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini oggi ha parlato nel suo editoriale odierno del futuro del direttore sportivo Mauro Meluso, che in questa stagione ha preso il posto di Giuntoli finito alla Juventus: "Il futuro di Meluso è da decifrare. Il suo contratto scade a giugno ma esiste una clausola di opzione di rinnovo unilaterale fino al 2025 che il club può esercitare prima di giugno. Il presidente De Laurentiis, in attesa di una decisione finale, sta monitorando anche altri profili".

Tra i profili seguiti con interesse, secondo Ceccarini, c'è quello dell'ex ds della Lazio Igli Tare che tanto ha fatto bene per la squadra biancoceleste. Ma un altro nome è una vecchia conoscenza del Milan. Si tratta di Frederic Massara che, fino all'estate scorsa, era con Paolo Maldini l'uomo mercato di via Aldo Rossi. Su Massara viene scritto così da Ceccarini: "C’è anche Frederic Massara, che ha concluso il suo rapporto con il Milan da alcuni mesi. 4 stagioni in rossonero dove tra l’altro in coppia con Maldini nel 2021-2022 ha vinto anche lo scudetto. Nel passato vanta anche esperienze con Palermo, Inter e Roma".