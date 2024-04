G.Galli: "Pioli tira fuori il meglio dai suoi giocatori. Divario Inter-Milan? Non ci sono 14 punti, ma 6-7 ci sono tutti"

Intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha parlato così della vittoria del Milan sul campo della Fiorentina: "La Fiorentina, la partita contro il Milan, l’ha fatta, ha avuto le sue occasioni, ha trovato di fronte un grande Maignan e ha mostrato le sue lacune difensive. La Fiorentina ha un po’ perso il suo filo, in più non si sa neanche se l’allenatore rimane o va via. Il Milan, se trova gli spazi come a Firenze, va a nozze. Leao è un giocatore meraviglioso 10 minuti a partita. Se trovasse continuità all’interno della stessa partita, sarebbe da Pallone d’Oro. Pioli lo conosco bene, è un uomo straordinario ed è un bravissimo allenatore. Nei rapporti interpersonali è un mago e riesce sempre a tirar fuori dai suoi giocatori qualcosa di straordinario“.

Galli ha poi spiegato sul divario tra Inter e Milan: "L’Inter è sicuramente la squadra più forte del campionato. Il Milan era riuscito a recuperare sull’Inter due anni fa, ma quest’anno l’Inter ha avuto una grande continuità. Non ci sono magari 14 punti tra Milan e Inter, ma 6-7 ci sono tutti: l’Inter rimane superiore al Milan e a tutte le altre".