Da Milano a Los Angeles, il numero non cambia: Giroud è il nuovo 9 degli LA FC

Che sia l'Italia, l'Europa o gli Stati Uniti d'America, l'ambizione di vincere ed incidere di Olivier Giroud non cambia. L'attaccante francese, reduce dell'ultimo Europeo della sua carriera con la Francia, è infatti pronto a dimostrare che non si è trasferito in MLS per fare da spettatore.

Non comunicato al momento dell'ufficialità, Olvier Giroud ha svelato questo pomerigio insieme ai Los Angeles FC quale sarà il suo numero di maglia. Per un momento si è anche ipotizzato che l'ex Milan potesse tornare al 12 che aveva all'Arsenal, ma il francese non ha esitato un secondo a scegliere il 9 una volta saputo che era libero.

Olivier Giroud è dunque il nuovo numero 9 dei Los Angels FC, che nel post pubblicato sui propri profili social hanno scritto in didascalia: "Un iconico nome e numero ora in oro e nero".