Bonaventura, futuro lontano dall'Italia: è atteso domani in Arabia

vedi letture

Novità importanti in merito al futuro di Giacomo Bonaventura (34 anni), che ha deciso di lasciare la Serie A, l'Italia ma anche il calcio europeo e di imbarcarsi in una nuova esperienza di vita, ancora prima che in un'avventura professionale dall'altra parte del mondo.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, infatti, l'ex Fiorentina andrà a giocare in Saudi Pro League e nella giornata di domani è atteso nella città di Riad per iniziare così quella che sarà una nuova tappa professionale, la prima per lui fuori dai confini del paese che gli ha dato i natali. Come noto, in Saudi Pro League le modalità dell'ingaggio sono un po' particolari: i giocatori e i loro rappresentanti devono arrivare ad un accordo economico con il governo centrale, che gestisce in via diretta il torneo, prima poi di selezionare la squadra giusta in cui andare a giocare.

Bonaventura è rimasto svincolato dallo scorso 30 giugno, quando si è esaurito nei suoi termini il precedente contratto con la Fiorentina, squadra nella quale si è trasferito a sua volta a costo zero nell'estate del 2020, dopo una lunga militanza nel Milan. Accostato nelle ultime settimane anche a possibili destinazioni italiane (Como, Genoa e Torino su tutte) il futuro del classe '89 sarà però nella Saudi Pro League.