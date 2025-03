Gattuso, lite furibonda in diretta tv con l'opinionista: "Non porti rispetto, cosa hai vinto per parlare così?"

In Croazia si fa un gran parlare di una accesa polemica pubblica che ha visto protagonista Gennaro Gattuso, attuale allenatore dell'Hajduk Spalato e reduce dalla sconfitta contro il Rijeka. Presentato ai microfoni di MaxSport1 per le consuete intervista post gara, Ringhio si è subito scagliato contro uno degli ospiti presenti, ovvero Josko Jelicic, ex giocatore fra le altre di Hajduk e Dinamo Zagabria.

Arrivato in postazione, Gattuso saluta la presentatrice e l'altro ospite, rifiutandosi però di dare la mano a Jelicic: "Parli troppo e non rispetti le persone. Hai giocato a calcio e conosci le situazioni, ma parli comunque male. Non ho rispetto per te perché parli troppo negativamente. Devi portare rispetto alle persone", ha esordito Gattuso.

Quando ripreso per la mimica e la gestualità del corpo, Gattuso ha risposto: "Questo è il mio stile, devi portare rispetto. Parli solo dallo studio, parliamone adesso che siamo insieme di calcio. La prossima volta, se ci sarai tu non parlerò più con questa emittente perché sei una persona negativa".

Jelicic chiede di abbassare i toni e di avere rispetto, Gattuso però non molla: "Cosa hai vinto per parlare così? Sembra che tu abbia vinto tutto nella vita…". Una scena forte, quella dell'ex centrocampista, che ha intrattenuto la conversazione passando dall'inglese all'italiano e utilizzando anche lo spagnolo