Gaudenzi: "Milan, Mandzukic ottimo acquisto. Sul derby..."

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Gianluca Gaudenzi, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato queste parole sul Milan: "Pioli ha lavorato molto bene, ma sabato ai rossoneri mancavano due pedine fondamentali come Bennacer e Calhanoglu. Per affrontare la Dea devi essere al top".

Domani il derby di Coppa Italia: quanto conta anche in ottica campionato?

"E' il derby e conta sempre: io ne ho vinto e perso un altro. So cosa vuol dire, si affrontano le prime due della classe e può lasciare qualcosa per l'immediato futuro, vedi quel che è successo alla Roma..."

Ibra ha detto di essersi sentito troppo solo con l'Atalanta...

"Ma con la squadra di Gasp è dura per tutti. Può aver ragione ma ora con Mandzukic aumenta la forza offensiva, è un ottimo acquisto. L'Atalanta sta bene e ti pressa in continuazione, non so se sia stato lasciato solo o se è stato un grande merito dei bergamaschi. Vediamo come giocano domani. Ibra può far reparto da solo ma occorre vedere come sta Mandzukic visto che è da tempo che non gioca. Come innesto non si discute, è anche forte di testa, ha esperienza. Il Milan per lo scudetto se la gioca con Juve, inter e Atalanta".

Ora il Milan cerca il terzino sinistro...

"L'alternativa a Theo, altro acquisto incredibile Paolo Maldini ha preso uno dei più forti in Europa. Arriverà qualcuno per dargli eventualmente un po' di riposo qualche volta. Il Milan ora comunque ha una squadra importante formata da giovani ma anche da calciatori d'esperienza".