George Weah: "Stasera tifo Juve perchè ci gioca mio figlio. Ma se dovesse vincere il Milan sarei comunque un po' contento"

In vista della sfida di stasera tra Milan e Juventus, la redazione di Repubblica ha intervistato George Weah, ex attaccante rossonero e papà di Timothy, attuale giocatore bianconero. Ecco le sue parole: "Tiferò Juve. Perché è la mia squadra del cuore e perché ci gioca Timothy. Avevo parlato di Timo con Maldini, c’era la possibilità di farlo andare al Milan, ma non si è concretizzata. Quando mio figlio mi ha accennato della Juve, gli ho detto di non esitare neanche un momento. Ne abbiamo discusso con la mamma e il manager e tutti siamo stati d’accordo: non si poteva dire di no a un’opportunità che milioni di ragazzi sognano ma che soltanto in pochi hanno. Al di là del mio tifo, è la squadra giusta per lui.

Com’erano i miei Milan-Juve? Strani, perché giocavo contro la squadra per cui tifavo. Ma non mi sono mai tirato indietro e alla Juve ho fatto tanti gol (5 in 10 partite, ndr). Ricordo il primo, eravamo a San Siro e vincemmo 2-1 con una mia rete: ero contento ma anche un pochino triste. Di sicuro posso dire che Juve e Milan sono le squadre del mio cuore.

Che partita mi aspetto? Vorrei che fosse una bella partita. Se vince la Juve sono contento, se vince il Milan non sono contento al cento per cento ma un po’ sì, perché il Milan ha fatto tantissimo per me".