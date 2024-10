Gerets: "Milan in corsa per lo scudetto, spero possa vincere il campionato"

vedi letture

Eric Gerets, ex difensore rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport l'inizio di stagione del Milan di Fonseca: "Ha avuto qualche difficoltà, ma ha vinto un derby importante e sabato ha conquistato tre punti pesanti contro l'Udinese. È in corsa per lo scudetto perché cinque punti di distacco dal Napoli, con trenta giornate da giocare, non sono niente.

Corsa scudetto? II Napoli è forte e con Lukaku come centravanti ha fatto un acquisto importante. Sono convinto che la formazione di Conte resterà in corsa per il titolo fino alla fine. Anche l'Inter e la Juventus non molleranno facilmente, ma il mio cuore è ancora... rossonero e per questo spero che sia il Milan a vincere il campionato".