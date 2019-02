Ibra provoca Ronaldo: "Non è una sfida andare alla Juve, ma andare in una piccola e renderla grande"

"Non ho detto che sia stata una scelta sbagliata, ho detto che non è una sfida andare in uno dei più grandi club al mondo". Intervistato da DAZN, Zlatan Ibrahimovic torna sulla scelta di Cristiano Ronaldo di vestire la maglia della Juventus: "Dipende da cosa intendi per sfida: per me credo che sia prendere una squadra piccola e renderla una grande.

Credo che per il calcio italiano sia stato un acquisto fantastico, con Ronaldo gli occhi del mondo guardano alla Serie A, che per me è una seconda casa".

Chi vincerà la Champions League?

"Non vedo una favorita, ci sono tante squadre che possono vincere. Spero che lo faccia una delle mie vecchie squadre: quattro sono ancora in corsa, spero che tocchi a una di loro".