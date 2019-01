Ibrahimovic: "Mercato? La priorità è sempre stata rinnovare con i Galaxy, restare a L.A."

Per mesi accostato al Milan, Zlatan Ibrahimovic fa chiarezza in un'intervista a Mundo Deportivo: "La priorità numero uno era restare ai Galaxy, perché sento di avere ancora molto da dare alla squadra, alla MLS e ai tifosi. Il modo in cui abbiamo chiuso la scorsa stagione non è stato normale per me, perché normalmente dove vado, vinco. Non ci sono riuscito qui e questo non mi sta bene. Credo che i tifosi meritino più di quello che abbiamo fatto. Per la prossima stagione, voglio sentire di avere una sfida in questo senso. La prima stagione l'ho sfruttata per capire come stavo, a che livello ero, specialmente dopo il mio infortunio. Non avevo giocato più di dieci minuti per un anno e ho mostrato al mondo cos'era. Ho dimostrato però che sono qui, che sono vivo e questo era importante per me".