Ielpo: "Rebic lo vedo bene come seconda punta, sarebbe ancor di più devastante"

Mario Ielpo ha espresso la propria opinione a Milan TV su Ante Rebic, decisivo nell'ultimo match giocato contro la Juventus con un bel colpo di testa che ha regalato il pari ai rossoneri: “Rebic secondo me deve imparare a restare più concentrato sulla propria prestazione. È un giocatore che dà sempre il 100% ma deve capire molto più spesso qual è la cosa giusta da fare durante la partita. Per il resto può solo migliorare, non vedo altri problemi se non quello di una grande concorrenza là davanti. Secondo me il suo ruolo ideale è quello di seconda punta, a supporto di una vera punta centrale. In questa posizione sarebbe ancor di più devastante”