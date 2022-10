Il 4-2-3-1 della carriera di Montella: diversi del suo Milan in campo

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, si è così espresso a SkySport fornendo il suo 11 ideale delle squadre che ha allenato: "Il modulo sarebbe il 4-2-3-1. In porta Gigio Donnarumma, in difesa Cuadrado, Bonucci, Romagnoli e Marcos Alonso; nei due a centrocampo De Rossi e Locatelli e Pizarro come alternativa; davanti Salah, Chiesa e il Papu Gomez con di punta Totti".