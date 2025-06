Il presidente del Getafe strizza l'occhio a Morata: "Quando lascerà il Gala, lo aspetteremo"

Álvaro Morata potrebbe tornare in Spagna, dove Siviglia e Getafe hanno manifestato un forte interesse per l'attaccante attualmente in forza al Galatasaray. Il classe 1992, che ha vestito in passato le maglie di club prestigiosi come Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus, Milan e Chelsea, non ha escluso un ritorno in patria, lasciando intendere che la decisione finale sarà dettata soprattutto da motivazioni personali e familiari.

"Mi piacerebbe tornare in Spagna", ha dichiarato, aggiungendo che farà una scelta che renda felice soprattutto la sua famiglia. Un segnale chiaro che potrebbe agevolare le trattative per un suo rientro in Liga già in estate. Morata è da tempo un sogno del Getafe e ha sempre espresso il desiderio di giocare un giorno al Coliseum. Alla domanda su quale potrebbe essere la sua prossima squadra in Spagna, l'attaccante ha risposto senza dubbi il Getafe.

Dopo queste parole, il presidente Ángel Torres ha raccolto la sfida e oggi ha dichiarato a Jugones: "È molto bello. Da quando se n'è andato, ha detto molte volte che voleva tornare. Sono in contatto con tutta la sua famiglia. Portare il capitano della nazionale spagnola sarebbe un enorme successo. Quando lascerà il Galatasaray, se ancora lo vorrà, lo aspetteremo". Morata è ancora un elemento importante per la nazionale di Luis de la Fuente (capitano) e in questa stagione ha segnato 13 gol tra Milan e Galatasaray.