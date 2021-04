Il Real Madrid piomba su Andre Silva: gli spagnoli pronti a giocarsi la carta Jovic

André Silva sta vivendo sicuramente la migliore stagione della sua carriera. L'attaccante dell'Eintracht Francoforte ha realizzato ben 26 gol e fornito 9 assist in 31 partite, un rendimento straordinario che gli è valso l'apprezzamento di tanti grandi club. Barcellona, Manchester United, Atletico Madrid e Borussia Dortmund sono interessati all'ex Milan da diverso tempo, ma adesso potrebbe entrare in scena il Real Madrid. Come riporta la Bild, gli spagnoli potrebbero giocarsi la carta Jovic per arrivare al portoghese: il serbo non si è ambientato a Madrid e tornerebbe volentieri a titolo definitivo nella squadra che lo ha lanciato e che lo ha ripreso in prestito in questa stagione.