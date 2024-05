Il West Ham teme che la carriera di Paquetá possa essere finita

Il West Ham, secondo quanto riportato dal Guardian, teme che la carriera di Lucas Paqueta possa essere finita se verrà giudicato colpevole di essersi fatto ammonire tre volte appositamente per far trarre benefici a una o più persone dalle scommesse. La FA ha esaminato i match contro Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth nel 2022 e nel 2023 e ha affermato in una nota che sospetti come il brasiliano abbia voluto alterare l'esito dell'incontro.

Gli Hammers hanno dichiarato: "Lucas nega categoricamente la violazione e continuerà a difendere con forza la sua posizione. Il club continuerà a stare al fianco e a supportare il giocatore durante tutto il processo".

Lo stesso ex Milan ha spiegato la sua opinione su Instagram: "Sono estremamente sorpreso e turbato dal fatto che la FA abbia deciso di incriminarmi. Per nove mesi ho collaborato in ogni fase delle loro indagini e ho fornito tutte le informazioni possibili. Nego completamente le accuse e combatterò con ogni respiro per riabilitare il mio nome. A causa del processo in corso, non fornirò ulteriori commenti".