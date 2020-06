Inzaghi: "Sono contentissimo per Rino, per lui è un momento particolare"

Pippo Inzaghi, ex attaccante ed allenatore rossonero, è stato intervistato dal Corriere dello Sport e si è complimentato con l'ex compagno Gattuso per la vittoria in Coppa Italia: "Sono contentissimo per Rino per il suo primo trofeo in una piazza così importante e poi perché per lui è un momento particolare. La Juve è una squadra forte e il Napoli è venuto fuori e ha meritato la vittoria anche se ai rigori è sempre una lotteria".