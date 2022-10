Juventus, per la fascia destra piace l'ex Milan Dalot

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dalla porta alla difesa. Nel suo punto sul mercato della Juventus, La Gazzetta dello Sport individua il ruolo del terzino (o meglio, dei terzini) come priorità assoluta in casa bianconera. Questo perché a giugno la Juve si prepara a salutare Juan Cuadrado e Alex Sandro, entrambi in scadenza. Per sostituirli si cercano opportunità, possibilmente a basso costo, con Danilo destinato invece a giocare in mezzo.

A destra - si legge sulla rosea - piace l’ex Milan Diogo Dalot, tornato al Manchester United, così come stuzzica Emil Holm dello Spezia. A sinistra, invece, la Vecchia Signora si contenderà con l'Inter Alejandro Grimaldo del Benfica (in scadenza a giugno) e anche Alfonso Pedraza del Villarreal. Senza dimenticare Andrea Cambiaso, attualmente in prestito al Bologna ma di proprietà proprio dei bianconeri.