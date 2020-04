Kakà: "L'immagine del Papa che prega da solo in piazza San Pietro è veramente triste"

Ricardo Kakà, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky Sport 24: "L’immagine di Papa Francesco che prega da solo in piazza San Pietro è veramente triste. Una piazza che solitamente è piena di gente, con tanta fede e tanta speranza. È un momento veramente difficile, di grande riflessione. È il momento di restare a casa da soli e aprire il cuore per chiedere aiuto, sapendo che anche in un tempo così difficile c’è sempre un Dio che ci guarda".