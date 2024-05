Kalinic lascia il calcio giocato e inizia subito una nuova carriera: sarà il ds dell'Hajduk Spalato

Nikola Kalinic appende gli scarpini al chiodo. Il 36enne ormai ex attaccante croato mette fine alla sua lunga carriera da giocatore, che l'ha visto vestire anche le maglie di Fiorentina, Milan, Roma e Verona in Italia, per assumere il ruolo di direttore sportivo nel club in cui ha iniziato la sua carriera professionistica e in cui ha giocato negli ultimi mesi, l'Hajduk Spalato.

Questi i numeri da calciatore di Kalinic con la maglia rossonera:

PRESENZE IN SERIE A: 31

PRESENZE IN COPPA ITALIA: 4

PRESENZE IN EUROPA LEAGUE: 6

PRESENZE TOTALI: 41

MINUTI IN CAMPO: 2235'

GOL: 6 (tutti in campionato)