L'ex Milan Bojan rivela i giocatori che lo hanno ispirato in carriera

Bojan Krkic, ex attaccante di Roma e Milan e coordinatore della Masia del Barcellona, club nel quale ha esordito, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione e lancio dei primi 100 calciatori candidati al premio European Golden Boy 2024.

Nella classifica dei 100 giocatori del Golden Boy ci sono 4 giocatori della Masia. Il vostro segreto?

“Il Barcellona come club e come storia e una delle caratteristiche più importante è dare fiducia ai giovani calciatori. È molto importante, perché i ragazzi sanno che quando vengono da noi poi potranno esordire in prima squadra. Ovviamente non tutti, ma noi ci proviamo. Abbiamo portato grandi stelle dalla Masia, questa è la nostra base”.

Quali sono i valori della Masia?

“Abbiamo una forma di vivere il calcio particolare, perché noi ci divertiamo con la palla. Noi educhiamo i nostri ragazzi cercando di dare i nostri valori come: educazione, rispetto, la scuola. Questi valori si rivedono in campo ed è fondamentale per noi”.

Quanto è importante per i ragazzi allenarsi con i vostri campioni?

“Ovviamente si. Il fatto di vivere i giocatori della prima squadra è importante. Per esempio Yamal fa parte della prima squadra, ma vive la realtà della Masia, perché vive lì e va a scuola con gli altri ragazzi. I ragazzi vedono che possono arrivare in alto. Noi come squadra facciamo debuttare i ragazzi giovani, anche troppi giovani, però per noi sono pronti”.

Chi la ha ispirata?

“Patrick Kluivert, Puyol, Xavi, Iniesta. Giocatori che dopo qualche anno sono diventati i miei compagni”.